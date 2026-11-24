İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda izin verilmeyen güzergahları kullanan 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarpması sonucu patlamalar ve şiddetli yangın meydana geldiği belirtildi. Patlamaların, gemilerden birinin boğazın güney kıyılarında, diğer ikisinin ise Hürmüz Boğazı'nın doğusunda bulunduğu sırada yaşandığı bildirildi. Söz konusu gemilerin ABD ordusunun geniş kapsamlı hava koruması ve refakati altında bulunduğu öne sürülen açıklamada, "ABD ordusunun hava refakati bu olayların yaşanmasını engelleyemedi." ifadesine yer verildi. İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu. Tahran yönetimi, belirlediği rota dışında ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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