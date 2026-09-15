İran Devrim Muhafızları: Hürmüz’de MQ-1 tipi İHA düşürüldü
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD yapımı MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) daha düşürüldüğünü duyurdu. ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca gün içinde düşürülen üçüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip üç İHA'nın düşürüldüğü duyurmuştu. Dün ve bugün düşürülen İHA sayısı ise toplamda 4 oldu.
ABD ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. ABD tarafından 1990'larda üretilen MQ-1 tipi İHA ilk olarak gözlem ve ileri keşif amaçlı kullanılmak üzere planlanmıştı. Daha sonra bu İHA'lara yeni kameralar ve füzeler eklendi.