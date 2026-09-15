İran Devrim Muhafızları: Hürmüz’de MQ-1 tipi İHA düşürüldü

Devrim Muhafızları Ordusu, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda MQ-1 tipi bir İHA'nın İran hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca gün içinde düşürülen üçüncü MQ-1 tipi İHA olduğu kaydedildi. Devrim Muhafızları, dün ve bu sabah da Hürmüz Boğazı üzerinde aynı tip üç İHA'nın düşürüldüğü duyurmuştu. Dün ve bugün düşürülen İHA sayısı ise toplamda 4 oldu.