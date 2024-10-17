Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri İran Devrim Muhafızları İsrail’i uyardı: Hata yaparsanız vururuz!
Giriş Tarihi: 17.10.2024 12:19

İran Devrim Muhafızları İsrail’i uyardı: Hata yaparsanız vururuz!

Geçtiğimiz haftalarda İran, İsrail’e füzelerle saldırı gerçekleştirmişti. Orta Doğu’da gerilimi tırmandıran bu hamle sonrası, İsrail’in vereceği yanıt bekleniyordu. İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail’in vereceği herhangi bir karşılık olursa ülkeyi yeniden vuracaklarını ifade etti.

İHA
İran Devrim Muhafızları İsrail’i uyardı: Hata yaparsanız vururuz!

İran'ın İsrail'e balistik füzelerle 1 Ekim'de gerçekleştirdiği saldırının ardından bölgede tansiyon yükselmeye devam ediyor. Gözler İsrail'in İran'a nasıl bir karşılık vereceğine çevrilirken İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, İsrail'i misilleme saldırısına karşı uyardı. İran halkına seslenen Selami, "İsrail'e diyoruz ki, eğer bir hata yapar bölgede ya da İran'da hedeflerimize saldırırsanız, sizi acı bir şekilde tekrar vururuz" dedi. İran'ın İsrail'in savunma sistemlerini delebileceğini sözlerine ekleyen Selami, ABD tarafından İsrail'e konuşlandırılan gelişmiş bir hava savunma sisteminin İran'ın misillemesini engellemeyeceğini söyledi. İsrail'i işaret eden Selami, "Zayıflığınızı biliyoruz ve bunu siz de biliyorsunuz"

GAZZE MESELESİ HER YERDE GÖRÜŞÜLÜYOR

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, İsrail mevkidalı Yoav Gallant ile dün gerçekleştirdiği telefon konuşmasında İsrail'in Lübnan ve Gazze'ye yönelik saldırılarını ele aldı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise, mısırlı mevkidaşları ile görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye vardı.

ARKADAŞINA GÖNDER
İran Devrim Muhafızları İsrail’i uyardı: Hata yaparsanız vururuz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA