İran Devrim Muhafızları: Keşm Adası’nda ABD’ye ait İHA düşürüldü!

Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın Keşm Adası semalarında ülkenin entegre hava savunma ağına bağlı gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi. Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü duyurulmuştu.

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