İran Devrim Muhafızları: Keşm Adası’nda ABD’ye ait İHA düşürüldü!
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde uçan ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.
Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın Keşm Adası semalarında ülkenin entegre hava savunma ağına bağlı gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi. Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü duyurulmuştu.