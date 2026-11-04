İran Devrim Muhafızları: Keşm Adası’nda ABD’ye ait İHA düşürüldü!

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası üzerinde uçan ABD'ye ait MQ-1 tipi insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları: Keşm Adası’nda ABD’ye ait İHA düşürüldü!
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Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada, ABD'ye ait MQ-1 tipi İHA'nın Keşm Adası semalarında ülkenin entegre hava savunma ağına bağlı gelişmiş bir hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek düşürüldüğü belirtildi. Sabah saatlerinde Hürmüz Boğazı üzerinde ABD yapımı bir MQ-9 tipi İHA'nın düşürüldüğü duyurulmuştu.

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