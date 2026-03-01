İran Devrim Muhafızları Ordusu: “560 ABD askeri öldü ya da yaralandı”
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Bahreyn’deki ABD askerlerinin konuşlandığı bölgenin iki balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Saldırılar sonucu ise 560 ABD askerinin öldüğü veya yaralandığı ifade edilirken, saldırıların kesintisiz süreceği aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonuna ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Açıklamada, operasyonun yedinci ve sekizinci dalgalarının bugün ABD ve İsrail hedeflerine yönelik füze atışları ve geniş kapsamlı İHA saldırılarıyla gerçekleştirildiği belirtildi.