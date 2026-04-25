İran Devrim Muhafızları Ordusu: ABD bağlantılı olduğundan şüphelenilen gemiye el konuldu

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, 'EPAMINODES' adlı geminin Körfez sularında durdurularak alıkonulduğu bildirildi. Açıklamada, geminin ABD ordusu ile iş birliği içinde olduğundan şüphelenildiği ifade edildi.

"DENİZCİLİK KURALLARINI İHLAL ETMESİ NEDENİYLE EL KONULDU"

Deniz Kuvvetleri'nin yürüttüğü istihbarat çalışmaları ve takiplere dayandırılan açıklamada, söz konusu geminin son 6 ay içerisinde ABD limanlarına çok sayıda sefer gerçekleştirdiğinin tespit edildiği kaydedildi. Geminin, yapılan uyarılara aldırış etmemesi ve denizcilik kurallarını defalarca ihlal etmesi nedeniyle el konulma işleminin uygulandığı vurgulandı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör