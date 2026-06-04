İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kaani: "İsrail, Lübnan'da savaş öncesi noktaya çekilmeli"

İran Devrim Muhafızları Ordusunun ülke dışındaki askeri istihbari operasyonlarından sorumlu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kaani, İsrail-Lübnan arasında ABD'nin aracılığında varılan "ateşkes" anlaşmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı.

"İSRAİL'İ YOK ETMEK MÜSLÜMANLAR İÇİN ULAŞILABİLİR BİR HEDEFTİR"

Lübnan'da İsrail'e karşı mücadele eden Hizbullah'ı desteklemeyi görev olarak kabul ettiklerine vurgu yapan Kaani, "İsrail'i yok etmek Müslümanlar için ulaşılabilir bir hedeftir. Direnişin temel talebi, gaspçı rejimin (İsrail) 40 Günlük Savaş (ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş) başlamadan önceki noktaya geri çekilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

ABD-İsrail'in, 28 Şubat'ta İran'a saldırılarla başlattıkları savaşa Hizbullah'ın dahil olmasıyla İsrail, Lübnan'ın güneyinde birçok bölgeyi işgal etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Lübnan'ın Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı bir ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu.

Hizbullah ise söz konusu "şartlı" ateşkesi kabul edip etmediğine ilişkin henüz açıklama yapmadı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör