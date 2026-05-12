İran Devrim Muhafızları Ordusu, Tahran eyaletinde tatbikat düzenledi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "muharebe kabiliyetinin artırılması" amacıyla Tahran eyaletinde askeri tatbikat gerçekleştirdi.

AA

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Tahran'daki Devrim Muhafızları Ordusu Muhammed Resulullah Kolordusu Komutanı Tuğgeneral Hasan Hasanzade'nin açıklamalarını aktardı.

Hasanzade, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ile İsrail'in her türlü girişimine karşı koymak için "muharebe kabiliyetinin artırılması" amacıyla düzenlenen tatbikatın başarıyla hedefine ulaştığını söyledi.

Zahit Yılmaz
