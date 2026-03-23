Haberler

Dünya Haberleri

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan ABD'ye rest: "Trump’ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirdi"

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik söylemlerinin ardından yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO, Washington yönetiminin çelişkili tutumunun kendilerini savaş sahasından alıkoymayacağını belirterek, "Trump’ın yürüttüğü psikolojik savaş artık etkisini yitirmiştir" dedi.

Giriş Tarihi: 23 Mart 2026 21:36

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), İsrail ve ABD'ye ait askeri hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattı. DMO Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan açıklamada, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 77'nci dalgası kapsamında İsrail'in kuzeyi, merkezi ve güneyindeki hedefler ile ABD'nin bölgedeki bazı askeri üslerinin DMO Hava Kuvvetleri'ne ait füze ve kamikaze İHA'larla hedef alındığı bildirildi.

"OPERASYONLAR TAM BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ" Açıklamada, "İşgal altındaki toprakların farklı bölgelerindeki askeri hedefler, ağır ve nokta atışı yapabilen Hayber Şiken füzeleri ile kamikaze İHA'larla vurulmuştur. Ayrıca ABD'ye ait Ali es-Salem, el-Kharj ve El Dhafra hava üsleri, katı yakıtlı ve nokta atışı kabiliyetine sahip Zülfikar füzeleri ile kamikaze İHA'larla hedef alınmış ve operasyon tam başarıyla gerçekleştirilmiştir" denildi.