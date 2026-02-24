İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan gözdağı: Ülkenin güneyinde yeni bir tatbikat düzenledi

Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güney bölgeleri ile Basra Körfezi adalarında atış tatbikatı yaptı.

FARKLI SİLAHLI UNSURLAR KULLANILDI

İran devlet televizyonunun tatbikata ilişkin paylaştığı görüntülerde, aynı anda birçok farklı silahlı unsurun tatbikat sırasında kullanıldığı görüldü.

İran, 17 Şubat'ta da Basra Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nda "güvenlik tehditlerine karşı" askeri tatbikat düzenlemişti.