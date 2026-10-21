İran Devrim Muhafızları Sözcüsü: “Bombaların anası nükleer faaliyetlerimizi durduramaz”

İran merkezli Öğrenci Haber Ajansına konuşan Muhibbi, ABD ve İsrail'in ülkesine yeniden saldırı düzenleme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhibbi, ABD'nin "bombaların anası" olarak bilinen bombayı kullanabileceğini ancak bunun İran'ı teslim olmaya zorlamayacağını ve Hürmüz Boğazı'nın açılmasını sağlamayacağını ifade etti.