İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic'in yerel komutanı öldürüldü

İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü güvenlik gücü Besic’in yerel komutanı hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı ifade edildi.

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic’in yerel komutanı öldürüldü
AA
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Mehr Haber Ajansının haberine göre, Parud kasabasındaki Besic komutanı olduğu belirtilen Abdurrauf İshaki, Rask ilçesindeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Besic komutanı İshaki, hayatını kaybetti.

Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı aktarıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
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