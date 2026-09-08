İran Devrim Muhafızlarına bağlı Besic'in yerel komutanı öldürüldü
İran’ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinin Rask ilçesinde düzenlenen silahlı saldırıda, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı gönüllü güvenlik gücü Besic’in yerel komutanı hayatını kaybetti. Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı ifade edildi.
Mehr Haber Ajansının haberine göre, Parud kasabasındaki Besic komutanı olduğu belirtilen Abdurrauf İshaki, Rask ilçesindeki evinin önünde kimliği belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı.
Saldırıda Besic komutanı İshaki, hayatını kaybetti.
Güvenlik güçlerinin saldırganların yakalanması için operasyon başlattığı aktarıldı.
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