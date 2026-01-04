İran dini lideri Hamaney: Esnaf şikâyet etmekte haklı ama kur artışı düşman işi

İran'da döviz kurundaki rekor artış nedeniyle riyalin rekor düşüşü sonucu başlayan protestolar ülke geneline yayılırken ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran yönetimine 'Protestoculara dokunursanız sizi vururum' tehdidi tansiyonu zirveye çıkardı. İran Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın "İran'da protestoculara karşı güç kullanması halinde ABD'nin devreye gireceği" yönündeki açıklamasına tepki göstererek, "İran'ın her türlü saldırıya vereceği karşılık hızlı ve kapsamlı olacak" dedi. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ise ekonomik taleplerin meşru olduğunu vurguladı. Esnafın şikayetinin haklı olduğunu aktaran Hamaney, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başta olmak üzere bu sorunu çözmek için çaba sarf ettiğini söyledi. Hamaney "Açıklanamayan döviz kuru artışı ve istikrarsızlığı doğal değil, düşmanın işidir. Düşmanın işi kabul edilmelidir. Düşman boş durmaz ve her fırsattan yararlanır. Burada bir fırsat gördüler ve bundan yararlanmak istediler. Elbette yetkililerimiz sahadaydı" dedi.