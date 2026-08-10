İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama
İran dini lideri Mücteba Hamaney’in imzaladığı kararname kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Besic güçleri bünyesinde 6 üst düzey pozisyona atama yapıldı.
Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.
Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.
Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.