İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama

Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.

Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.