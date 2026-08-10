İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama

İran dini lideri Mücteba Hamaney’in imzaladığı kararname kapsamında İran Silahlı Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ve Besic güçleri bünyesinde 6 üst düzey pozisyona atama yapıldı.

İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama
AJANSLAR

Hamaney'in ofisinden, silahlı kuvvetlerin üst düzey 6 komutan ve yöneticisine ilişkin yeni görevlendirmeleri içeren kararname yayımlandı.

İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama

Buna göre, Tümgeneral Ali Abdullahi, İran Genelkurmay Başkanlığına; Tuğgeneral Keyumers Haydari ise Genelkurmay Başkan Yardımcılığına getirildi.

İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama

Tuğgeneral Ahmed Vahidi, tümgeneralliğe terfi ettirilerek Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanlığına getirilirken, Tümgeneral Mustafa İzdi ise Komutan Yardımcısı oldu.

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İran dini lideri Hamaney’den 6 üst düzey atama

Tuğamiral Ali Azmai, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı görevine, Hüccetülislam Hüseyin Taib ise Milis Gücü (Besic) Teşkilatı Başkanlığına getirildi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör
#MÜCTEBA HAMANEY #İRAN

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