İran Dini Lideri Hamaney’den ABD’yi kızdıracak paylaşım!

Paylaşımda uçak gemisi denizin dibine batmış şekilde tabut formunda tasvir edilirken, üst bölümde bir mezar taşı figürü, uçuş güvertesini çağrıştıran kısımda ise ABD bayrağı detayı kullanıldı. Ayrıca geminin üzerinde parçalanmış haldeki savaş uçağı enkazları da görselde yer aldı.

Görselin sol alt köşesinde ise Hamaney'in bugünkü konuşmasından bir alıntı paylaşılarak, "ABD Başkanı (Donald Trump) sürekli 'İran'a doğru uçak gemisi gönderdik' diyor. Peki öyle olsun. Uçak gemisi elbette tehlikeli bir araçtır ancak ondan daha da tehlikeli olan, o gemiyi denizin dibine gönderebilecek silahtır" ifadelerine yer verildi.