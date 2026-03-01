İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! “O artık bir şehit…”
İran devlet televizyonunda sabah saatlerinde yaşananlar izleyenlerin dimağına kazındı. İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölüm haberi canlı yayında duyurulurken, spikerin hıçkırıklara boğulduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, İran’da 40 günlük yas ilan edilmesine neden olan o saldırının perde arkasında ne var? İşte tarihe geçecek o yayının detayları...
İran devlet kanalları, bugün tarihinin en zor yayınlarından birine imza attı. Uzun yıllardır ülkenin hem siyasi hem de dini liderliğini yürüten Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bilgisi ajanslara "son dakika" koduyla düştü.
CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI
Haberin resmi makamlarca doğrulanmasının ardından ekran başına geçen ana haber spikeri, Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen ortak bir saldırı sonucunda "şehit olduğunu" açıklarken sesine hakim olamadı.
O ANLAR KAMERALARDA...
Metni okumakta güçlük çeken spiker, canlı yayında hüngür hüngür ağlayarak haberi yarıda kesmek zorunda kaldı. Mikrofonlara yansıyan hıçkırık sesleri, rejimin kalesinde yaşanan derin sarsıntıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.