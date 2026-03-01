İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! “O artık bir şehit…”

"ARZU ETTİĞİ ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTI"

Devlet televizyonunun ana bülteninde atmosfer oldukça ağırdı. Hamaney için "İslami Devrim'in Yüksek Lideri" ve "Ulusun Büyük Rehberi" sıfatları kullanılırken, resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Hamaney uzun süredir arzu ettiği şehitlik mertebesine ulaştı. Ulusumuz büyük bir acı ve keder içerisindedir."