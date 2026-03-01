  • Haberler
  • Dünya Haberleri
  • İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! “O artık bir şehit…”

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! “O artık bir şehit…”

İran devlet televizyonunda sabah saatlerinde yaşananlar izleyenlerin dimağına kazındı. İran’ın lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ölüm haberi canlı yayında duyurulurken, spikerin hıçkırıklara boğulduğu anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, İran’da 40 günlük yas ilan edilmesine neden olan o saldırının perde arkasında ne var? İşte tarihe geçecek o yayının detayları...

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! O artık bir şehit…

İran devlet kanalları, bugün tarihinin en zor yayınlarından birine imza attı. Uzun yıllardır ülkenin hem siyasi hem de dini liderliğini yürüten Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği bilgisi ajanslara "son dakika" koduyla düştü.

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! O artık bir şehit…

CANLI YAYINDA HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Haberin resmi makamlarca doğrulanmasının ardından ekran başına geçen ana haber spikeri, Hamaney'in ABD ve İsrail tarafından gerçekleştirilen ortak bir saldırı sonucunda "şehit olduğunu" açıklarken sesine hakim olamadı.

O ANLAR KAMERALARDA...

Ali Hamaney'in ölüm haberini ağlayarak verdi | Video

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! O artık bir şehit…

Metni okumakta güçlük çeken spiker, canlı yayında hüngür hüngür ağlayarak haberi yarıda kesmek zorunda kaldı. Mikrofonlara yansıyan hıçkırık sesleri, rejimin kalesinde yaşanan derin sarsıntıyı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! O artık bir şehit…

"ARZU ETTİĞİ ŞEHİTLİK MERTEBESİNE ULAŞTI"

Devlet televizyonunun ana bülteninde atmosfer oldukça ağırdı. Hamaney için "İslami Devrim'in Yüksek Lideri" ve "Ulusun Büyük Rehberi" sıfatları kullanılırken, resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Hamaney uzun süredir arzu ettiği şehitlik mertebesine ulaştı. Ulusumuz büyük bir acı ve keder içerisindedir."

İran dini lideri Hamaney’in ölüm haberini gözyaşları içinde böyle duyurdu! O anlar sosyal medyada gündem oldu! O artık bir şehit…

Haberin devamında, stüdyo arkasındaki teknik ekibin ve diğer kanal çalışanlarının da ağlama sesleri yayına yansıdı. Hükümet, olayın hemen ardından ülke genelinde 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!