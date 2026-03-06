İran Dışişleri Bakan Yardımcısı A Haber’e konuştu: Türkiye’ye füzeyi biz atmadık
Türkiye hava sahasına yöneldiği tespit edildikten sonra vurulan balistik füze ile ilgili İran'dan açıklama geldi. İran Genelkurmay Başkanlığı, 5 Mart'ta yaptığı açıklamada "Komşu ve dost ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu" ve İran tarafından Türkiye topraklarına herhangi bir füze fırlatılmadığını açıkladı. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan ve ismini vermeyen bir Türk yetkili de etkisiz hale getirilen füzenin Güney Kıbrıs'ta bir askeri üssü hedef aldığını ancak rotasından saptığını söyledi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayına bağlandı ve "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi" dedi. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Türk hava sahasına giren ve NATO sistemi tarafından imha edilen İran füzesi ile ilgili A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu. İran'ın Türkiye'yi hedef almadığını belirten Garibabadi, "Komşularımıza saldırmıyoruz. Onlarla iyi ilişkilerimiz var" dedi.