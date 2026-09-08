İran Dışişleri Bakanı: ABD İsrail adına savaşa girdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin İran havayollarını hedef alan yaptırımlarının ardından açıklamada bulundu. Arakçi, "47 yıllık yaptırımların ardından ABD, İsrail adına İran'la savaşa girdi. Bunun sonuçları, ABD'nin dünya çapındaki itibarı da dahil olmak üzere, ülke açısından felaket oldu.