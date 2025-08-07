İran Dışişleri Bakanı: ABD müzakere mesajı gönderdi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, İran devlet televizyonunda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Arakçi, ABD'den kendilerine bazı mesajlar ulaştığını belirterek, "Kesin bir karar yok. Müzakerelerin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tam olarak bizim çıkarlarımızın neyi gerektirdiğine bağlı" ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) yetkililerinin Tahran ziyaretine de değinen Arakçi, değişen şartlar nedeniyle IAEA'yla ilişkilerinde yeni bir dönemin başlaması gerektiğini söyledi.

IAEA yetkililerinin Tahran programında nükleer tesisleri ziyaretin bulunmadığını vurgulayan Arakçi, nükleer müzakerelerin geleceğine yönelik karar merciinin İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi olduğunu ve Dışişleri Bakanlığı'nın, Konsey'in kararlarını uygulamakla yükümlü olduğunu dile getirdi.