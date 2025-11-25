İran Dışişleri Bakanı Arakçi Fransa’yı ziyaret edecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını belirtti.

GÖZALTINDA TUTULAN İRAN VATANDAŞININ DOSYASI MASADA

Bekayi, Fransa'da uzun süre gözaltında tutulduktan sonra şartlı tahliye edilen İran vatandaşı Mahdieh Esfandiari'nin durumunun da gündemin önemli başlıklarından biri olacağını açıkladı.

Sözcü Bekayi, "Ziyaret kapsamında İran'ın nükleer programı, önemli uluslararası meseleler, karşılıklı saygıya dayalı diğer ülkelerle yapılan anlaşmalar ve diğer ilgili konular hakkında İran'ın tutumu açıklanacak" ifadelerini kullandı.