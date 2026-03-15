İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Hürmüz sadece ABD ve müttefiklerine kapalı”

Arakçi, İran'ın dini lideri Mücteba Hamaney 'in sağlık durumu hakkındaki iddialara yanıt vererek, Hamaney'in sağlık durumunun mükemmel olduğunu, her şeyi kontrolü altında tuttuğunu ve görevinin başında olduğunu ifade etti. Hamaney'in göreve gelmesinden bu yana kameralar karşısına geçmemesine ilişkin Arakçi, "Televizyonda yayınlanacak mesajların zamanlaması ya da halkın karşısına doğrudan çıkma kararı tamamen kendisine aittir" dedi.

"HÜRMÜZ SADECE ABD VE MÜTTEFİKLERİNE KAPALI"

ABD ve İsrail'in saldırılarına değinen, Arakçi, İran'ın bir daha saldırıya uğramayacağına dair güvence alana ve tazminat ödenene kadar çatışmayı durdurmayı kabul etmeyeceğini yineledi. Hürmüz Boğazı'nın geçişlere açık olduğunu aktaran Arakçi, boğazın sadece ABD ve müttefiklerine ait gemilere kapalı olduğunu ifade etti. İran'ın saldırılara misilleme olarak hedef aldığı Arap ülkelerine değinen Arakçi, İran'ın Basra Körfezi bölgesindeki ve ötesindeki komşularına yönelik yüzlerce saldırısında yalnızca bu ülkelerde bulunan ABD üslerini hedef aldığını söyledi.