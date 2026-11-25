İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik kimyasal silah üretimi iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İsrail'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu savunan Arakçi, buna rağmen Tahran yönetimini kimyasal silah geliştirmeye çalışmakla suçladığını belirtti. Arakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Savaş yanlısı bu rejim, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf olan ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) üyesi olan ve yine aynı zamanda kimyasal silah kullanımına maruz kalan İran'ı, utanmayarak kimyasal silah üretmekle suçluyor. Bütün dünya biliyor ki İsrail, yönelttiği her suçlamayla aslında kendi suçunu itiraf ediyor."