İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Pakistan Başbakanı Şerif ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da temaslarını sürdürüyor.

BÖLGESEL VE ULUSLARARASI GELİŞMELER ELE ALINDI

Bakan Arakçi, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşme gerçekleştirdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar'ın da katıldığı görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve çeşitli alanlardaki iş birliği, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı. Bakan Arakçi görüşmede ateşkesle ilgili son gelişmeleri ve savaşın tamamen sona ermesi konusunda İran'ın tutumunu dile getirdi. Arakçi savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak için gösterdiği çabalardan dolayı Pakistan'ı takdir ettiğini belirtti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör