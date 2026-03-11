İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Piyasalar tarihin en büyük uçurumu ile karşı karşıya”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD/İsrai’in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini" ifade eden Arakçi, “Piyasalar tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya" dedi.
Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda yayımladığı paylaşımda, ABD-İsrail'in saldırılarının ekonomik etkilerine ilişkin açıklamada bulundu.
ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini" ifade eden Arakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.
Arakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya" olduğunu dile getirerek, "Bu kriz, 1973'teki Arap petrol ambargosundan, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990'daki Irak'ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.