İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Piyasalar tarihin en büyük uçurumu ile karşı karşıya”

ABD'li yetkililerin "sahte haberler yayarak piyasaları manipüle ettiğini" ifade eden Arakçi, "Bu durum, onları, Amerikan halkına dayattıkları enflasyonist tsunamiden kurtaramayacak." ifadelerini kullandı.

Arakçi, piyasaların "tarihin en büyük açığı ve uçurumu ile karşı karşıya" olduğunu dile getirerek, "Bu kriz, 1973'teki Arap petrol ambargosundan, 1979'daki İran İslam Devrimi'nden ve 1990'daki Irak'ın Kuveyt işgalinin toplamından da daha büyük." değerlendirmesinde bulundu.