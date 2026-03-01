İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Savaşın ne zaman, nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar”

Arakçi, "ABD ordusunun sınırlarımızın doğusunda ve batısındaki yenilgilerini 20 yıldır inceliyoruz ve buna göre gerekli dersleri çıkardık" ifadelerini kullandı.

Başkent Tahran'a yönelik İsrail ve ABD saldırılarına değinen Arakçi, "Başkentimizin bombalanmasının savaş yürütme kapasitemiz üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Merkezi olmayan mozaik savunma yapımız, savaşın ne zaman ve nasıl sona ereceğine bizim karar vermemizi sağlar" dedi.