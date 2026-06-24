İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile müzakere sürecini görüştü

İran Dışişleri Bakanı'nın resmi Telegram hesabına göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel meseleler, İran-ABD müzakere süreci ve mutabakat zaptındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi konuları ele alındı.

Taraflar, diplomasi kanallarının açık tutulması ve bölgesel istikrarın sağlanması konusunda gerekli işbirliklerinin sağlanması konusunun önemini vurguladı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör