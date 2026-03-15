Haberler

Dünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Trump anlayana kadar kendimizi savunacağız”

İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Trump anlayana kadar kendimizi savunacağız”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD/İsrail işbirliğinde İran’a gerçekleştirilen saldırıları ve güncel durumu değerlendirdi. İran’ın ateşkes talep etmediğini ifade eden Arakçi, Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 20:12 Son Güncelleme: 15 Mart 2026 20:29

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile yaşanan savaş, bölgedeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın ateşkes ya da müzakere talep ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Arakçi, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız ve şimdiye kadar da bunu yaptık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.

"ABD İLE MÜZAKERE KONUSUNDA İYİ BİR DENEYİMİMİZ YOK" ABD ile müzakerelere ilişkin de konuşan Arakçi, saldırıların İran ile diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, "ABD'lilerle konuşmak için bir neden görmüyoruz. Çünkü bize saldırmaya karar verdiklerinde zaten onlarla müzakere halindeydik. Bu ikinci kez yaşanıyor ve ABD ile müzakere konusunda iyi bir deneyimimiz yok. Biz görüşmeler sürerken saldırıya uğradık. Bu nedenle yeniden müzakere masasına dönmenin ne faydası var?" ifadelerini kullandı.