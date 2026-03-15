İran Dışişleri Bakanı Arakçi: “Trump anlayana kadar kendimizi savunacağız”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD/İsrail işbirliğinde İran’a gerçekleştirilen saldırıları ve güncel durumu değerlendirdi. İran’ın ateşkes talep etmediğini ifade eden Arakçi, Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD basınına verdiği röportajda ABD ile yaşanan savaş, bölgedeki askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. İran'ın ateşkes ya da müzakere talep ettiği yönündeki iddialara yanıt veren Arakçi, "Biz asla ateşkes talep etmedik, müzakere talebinde de bulunmadık. Ne kadar sürerse sürsün kendimizi savunmaya hazırız ve şimdiye kadar da bunu yaptık. Başkan Trump bu savaşın yasa dışı ve kazanılamaz olduğunu anlayana kadar da savunmamızı sürdüreceğiz" dedi.
"ABD İLE MÜZAKERE KONUSUNDA İYİ BİR DENEYİMİMİZ YOK"
ABD ile müzakerelere ilişkin de konuşan Arakçi, saldırıların İran ile diplomatik temasların sürdüğü bir dönemde gerçekleştiğini belirterek, "ABD'lilerle konuşmak için bir neden görmüyoruz. Çünkü bize saldırmaya karar verdiklerinde zaten onlarla müzakere halindeydik. Bu ikinci kez yaşanıyor ve ABD ile müzakere konusunda iyi bir deneyimimiz yok. Biz görüşmeler sürerken saldırıya uğradık. Bu nedenle yeniden müzakere masasına dönmenin ne faydası var?" ifadelerini kullandı.
"SADECE ABD VARLIKLARINI VE ASKERİ ÜSLERİNİ HEDEF ALIYORUZ"
İran'ın bölgedeki saldırılarının sivil hedeflere yönelik olduğu iddialarını da reddeden Arakçi, "Biz yalnızca ABD varlıklarını, tesislerini ve ABD'ye ait askeri üsleri hedef alıyoruz. Hedef alınan her şey ABD'ye aittir. Gerçek şu ki bazı ülkelerin toprakları bize yönelik saldırılar için kullanılıyor. Bunun birçok örneği var. Daha dün kısa menzilli HIMARS roketleriyle adalarımıza saldırı düzenlendi ve bu saldırı için Birleşik Arap Emirlikleri'nin toprakları kullanıldı. Yaklaşık bir hafta önce de üç F-15 savaş uçağı Kuveyt'te görünüşe göre dost ateşi sonucu düştü. Ancak kimse bu uçakların Kuveyt'te ne yaptığını sormuyor. Bu uçaklar komşu ve dost bir ülkenin hava sahasını kullanarak bize saldırıyordu. Dolayısıyla buna sessiz kalmamız mümkün değil" şeklinde konuştu.