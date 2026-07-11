İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Ummanlı mevkidaşı ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta mevkidaşı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ile bir araya geldi. Arakçi, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Arakçi, Umman Şura Meclisi Başkanı Khalid Hilal Al Maawali'nin İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney için düzenlenen cenaze törenine katılması ve Umman'ın İran halkına yönelik taziye mesajı yayımlaması nedeniyle Maskat yönetimine teşekkür etti. Arakçi ayrıca, İran'ın Umman ile ikili ilişkileri güçlendirme konusundaki kararlılığını vurguladı.

Umman Dışişleri Bakanı Al-Busaidi ise ülkesinin bölgedeki gerilimin tırmanmasını önlemek için diplomasiye başvurulmasına yönelik ilkesel tutumunu yineledi. Busaidi, İran ile ABD arasında imzalanan mutabakat zaptının tamamen uygulanmasıyla bölgedeki güvenlik durumunun iyileşmesini umut ettiğini belirtti.