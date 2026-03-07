İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’nin deniz suyu arıtma tesisi saldırısına tepki!

Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası'ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran'ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.