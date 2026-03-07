İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den ABD’nin deniz suyu arıtma tesisi saldırısına tepki!
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin deniz suyu arıtma tesisine yönelik saldırısına tepki gösterdi. "ABD, Keşm Adası'ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi.” ifadelerine yer veren Arakçi, “İran'ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır” dedi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarında Hürmüzgan eyaletine bağlı Keşm Adası'ndaki bir deniz suyu arıtma tesisinin hedef alındığını belirterek tepki gösterdi.
Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Keşm Adası'ndaki bir deniz suyu arıtma tesisine saldırarak açık ve umutsuz bir suç işledi. Bu saldırı sonucunda 30 köyün su temini etkilendi. İran'ın altyapısına saldırmak ciddi sonuçlar doğurabilecek tehlikeli bir adımdır. Bu emsali İran değil, ABD oluşturdu" ifadelerini kullandı.
DMO'DAN MİSİLLEME
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), söz konusu saldırının ardından Bahreyn'deki ABD üssüne yönelik misilleme yapıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "ABD'nin Juffair bölgesindeki Üssü'nden Keşm'deki deniz suyu arıtma tesisine yönelik saldırısına karşılık, söz konusu ABD üssü katı ve sıvı yakıtlı hassas güdümlü füzelerle vuruldu" ifadeleri kullanıldı.