İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den barış çağrısı: "Savaş tüm cephelerde sona ermeli!"

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot telefonda görüştü.

Görüşmede ABD ile İran arasında varılan mutabakata atıfta bulunan Arakçi, ABD'nin Lübnan dahil olmak üzere tüm cephelerde savaşı sona erdirmekle yükümlü olduğunu ifade etti.

ABD ile varılan mutabakatın uygulanması ve barışçıl sürecin desteklenmesine dikkati çeken Arakçi, bunun için uluslararası toplumun ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de dahil olmak üzere uluslararası kurumların kararlı ve kapsamlı desteğine duyulan ihtiyacı dile getirdi.