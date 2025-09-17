İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den kaldırılmış yaptırımları geri getirme girişimine tepki

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile ortak telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, nükleer program ve İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması konuları ele alınırken, taraflar diplomasinin sürdürülmesi konusunda fikir alışverişinde bulundu. Gerilimin tırmanmaması için diyalog ve diplomasinin korunmasının önemine dikkat çeken Arakçi, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde kaldırılmış yaptırımları geri getirme girişimini "hukuki temelden yoksun" olarak nitelendirdi.

"İRAN, DENGELİ BİR ÇÖZÜME HAZIR"

İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile sorumlu bir diyalog yürüttüğünü ve yeni şartlar çerçevesinde nükleer yükümlülüklerin yerine getirilmesine dair net bir plan hazırladığını ifade eden Arakçi, bu adımın tüm taraflarca öneminin anlaşılması gerektiğini ve karşı tarafın da bu fırsatı değerlendirerek, diplomasiye bağlılığını göstermesi gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca İran'ın karşılıklı çıkarlara dayalı adil ve dengeli bir çözüme hazır olduğunu vurgulayan Arakçi, Avrupalı ülkelerin sorumlu ve bağımsız bir tutum sergilemesi gerektiğini ifade etti.