İran Dışişleri Bakanı Arakçi’den Müslümanlara birleşme çağrısı

Arakçi, ABD ordusunu işaret ederek, "İran'ın güçlü silahlı kuvvetleri, dünyanın en pahalı ordusu karşısında hazırlıklılığını, kabiliyetini ve gücünü göstermiştir. Müslümanlar bir araya geldiğinde kötü niyetli dış güçlerin her türlü tehdidine doğrudan karşı koyabiliriz. Artık sadece kendimize güvenmenin ve gerçek kardeşliği kucaklamanın zamanı geldi" ifadelerini kullandı.

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