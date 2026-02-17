İran Dışişleri Bakanı Erakçi: “ABD ve bazı Avrupa ülkeleri İsrail tehditlerine göz yumuyor”

Erakçi, Birleşmiş Milletler ( BM) Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Silahsızlanma Konferansı'nda konuştu. Uluslararası barış ve güvenlik mimarisinin, özellikle son yıllarda benzeri görülmemiş gerilimler, aşınma ve karmaşık zorluklarla karşı karşıya kaldığını kaydeden Erakçi, bu durumun küresel barış ve istikrar için ciddi riskler oluşturduğunu ve silahlı çatışmaların tırmandığını söyledi. Erakçi, uluslararası hukuk ve BM Şartı'na saygının giderek azaldığını belirterek şunları kaydetti: "Çok taraflılığın zarar görmesi, yasa dışı tek taraflı zorlayıcı önlemlerin dayatılması ve nükleer silahlara politika aracı olarak yeniden güvenilmesinin son derece istikrarsız bir küresel ortam oluşturduğu yadsınamaz bir gerçek. Bu, giderek artan tehditler ve zorluklar, özellikle nükleer silahların ortadan kaldırılması konusunda tek, çok taraflı müzakere forumu olan bu konferans tarafından acil kolektif eylem gerektiriyor. Nükleer silahlar, insanlık için doğrulanabilir ve geri döndürülemez en büyük tehdidi oluşturuyor."

Nükleer silahlara olan bağımlılığın, bazı ülkelerin güvenlik doktrinlerinde giderek daha fazla yer aldığının altını çizen Erakçi, insanlığın, çoğu konuşlandırılmış veya yüksek alarmda olan 12 binden fazla nükleer savaş başlığının gölgesinde yaşamaya devam ettiğine işaret etti.

Erakçi, "İran, nükleer programının niteliğiyle ilgili endişeleri gidermeye ve tamamen barışçıl karakterini sağlamaya hazır olduğunu gösterirken, nükleer enerjinin barışçıl kullanımını hedefleyen bir strateji izledi. İran, bu temelde nükleer müzakerelere girdi ve bugüne kadar devam etti.