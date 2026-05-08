İran Dışişleri Bakanı Erakçi: "İran baskıya asla boyun eğmez"

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştığı mesajında, dün gece İran ve ABD arasında Hürmüz Boğazı çevresinde yaşanan askeri hareketliliği değerlendirdi.

"İRANLILAR ASLA BASKIYA BOYUN EĞMEZ"

Pakistan'ın aracılığında devam eden diplomatik sürece işaret eden Erakçi, "Ne zaman diplomatik süreç masada olsa ABD, pervasızca askeri maceraya yöneliyor. Bu kaba bir baskı taktiği mi? Yoksa süreci bozmak isteyenlerin ABD Başkanı'nı başka bir bataklığa sürüklemek için kandırması mı? Nedenleri ne olursa olsun, sonuç aynı: İranlılar asla baskıya boyun eğmez." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin dün İran'a ait bir petrol tankerine saldırısının ardından İran donanması, ABD'nin bölgedeki savaş gemilerini füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef almıştı. ABD güçleri de bunun ardından İran'ın güneyindeki kıyı şeridinde bazı bölgelere saldırmıştı.

