İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Pakistan, Umman ve Rusya'yı ziyaret edecek

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Dışişleri Bakanı Erakçi, bugün akşam İslamabad, Maskat ve Moskova'yı kapsayan bir dizi ziyarete başlayacak.

GÜNCEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Erakçi'nin, Pakistan, Umman ve Rusya'daki yetkililerle ikili istişarelerde bulunmak, bölgedeki güncel gelişmeleri ve ABD-İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaşla ilgili son durumu görüşeceği kaydedildi.

