İran Dışişleri Bakanı Erakçi: “Tüm bölge savaşa sürüklenebilir”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, yarın ABD ile Cenevre’de gerçekleştirilecek müzakere öncesi açıklamalarda bulundu. "Biz hem savaş hem de barış seçeneğine tamamen hazırız." diyen Erakçi, ABD’nin bölgede geniş bir askeri varlık oluşturmasına ilişkin, “Tüm bölge bu savaşa sürüklenebilir. Bu çok korkunç bir senaryo. Bunun hakkında konuşmak bile istemiyorum." ifadelerine yer verdi.
Ülkesinin nükleer faaliyetleriyle ilgili soruları yanıtlamaya ve endişeleri gidermeye hazır olduklarını vurgulayan Erakçi, "Nükleer teknolojiyi barışçıl amaçlarla kullanma hakkımızdan vazgeçmeye hazır değiliz. Bu bizim tutumumuz ve istediğimiz şeydir. Bu nedenle yarın Cenevre'de üzerinde uzlaşılmış, adil ve dengeli bir çözüme ulaşma imkanı bulunduğuna inanıyorum." dedi.
İkinci tur görüşmelerde bazı ilerlemeler kaydettiklerini dile getiren Erakçi, "(İkinci turda) bir tür karşılıklı anlayışa varmayı başardık. Sanırım bu anlayış temelinde bir anlaşma, bir mutabakat inşa edebiliriz." ifadelerini kullandı. "Biz hem savaş hem de barış seçeneğine tamamen hazırız." diyen Erakçi, 12 gün süren savaştan birçok ders çıkardıklarını ve İran silahlı kuvvetlerinin göreve öncesinden daha hazır olduğunu belirtti.
"FÜZELERİMİZ CAYDIRICILIK AMACIYLA YAPILMIŞTIR"
ABD Başkanı Trump'ın "İran'ın ABD'ye ulaşabilecek füze geliştirdiği" ifadelerinin hatırlatılması üzerine Erakçi, "Bence kendisi sahte haberlere kurban gidiyor. Biz böyle füze geliştirmiyoruz. Füze menzilimizi kasıtlı olarak 2 bin kilometreyle sınırlı tuttuk. Bu sadece kendimizi savunmak içindir. Füzelerimiz savunma niteliği taşır. Sadece caydırıcılık amacıyla yapılmıştır ve kendimizi savunmamıza yardımcı olmak için tasarlanmıştır." şeklinde konuştu. ABD'nin İran'ın etrafında askeri yığınak yapmasına ilişkin soru üzerine Erakçi, şunları aktardı: