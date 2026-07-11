İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'a gidiyor! Gündem "Hürmüz" krizi

ABD, İran ile müzakere masasını devirerek Tahran'a yönelik yenni saldırı dalgası başlattı. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları genişlerken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 4 aşamalı savaş planı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın müzakerelere devam etmek istediğini savunarak ateşkesin bittiğini Tahran yönetimine ilettiğini duyurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından küresel ticaretin en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki kriz tavan yaparken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuyla ilgili Umman'a kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.