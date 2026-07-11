İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Umman'a gidiyor! Gündem "Hürmüz" krizi
ABD ordusunun hafta içi İran'a yönelik başlattığı hava saldırılarına karşı, İran ordusu da Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD üslerini füzelerle vurarak anında misilleme yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, saldırının ardından ateşkesin sona erdiğini belirtirken, Hürmüz Boğazı'ndaki kriz ise tavan yaptı. Bu kapsamda İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hürmüz Boğazı meselesi ile ikili ilişkileri görüşmek üzere bugün Umman’a gidecek.
ABD, İran ile müzakere masasını devirerek Tahran'a yönelik yenni saldırı dalgası başlattı. ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırıları genişlerken İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 4 aşamalı savaş planı açıklaması geldi. ABD Başkanı Donald Trump ise, İran'ın müzakerelere devam etmek istediğini savunarak ateşkesin bittiğini Tahran yönetimine ilettiğini duyurdu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından küresel ticaretin en kritik su yollarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki kriz tavan yaparken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin konuyla ilgili Umman'a kritik bir ziyaret gerçekleştireceği bildirildi.
GÜNDEM "HÜRMÜZ" KRİZİ
İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Erakçi bugün beraberindeki diplomatik heyetle Umman'ın başkenti Maskat'a gidecek.
Erakçi'nin ziyarette Ummanlı yetkililerle Hürmüz Boğazı başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ile ikili ilişkileri görüşmesi bekleniyor.