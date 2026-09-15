Haberler

Dünya Haberleri

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama: Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır

İran Dışişleri Bakanı Erakçi’den "ABD’nin askeri kayıplarına" ilişkin açıklama: Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) denetçisi tarafından, "Destansı Öfke Operasyonu (Operation Epic Fury)" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor hakkında, "Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." dedi.

Giriş Tarihi: 15 Eylül 2026 20:30 Son Güncelleme: 15 Eylül 2026 20:51

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD'nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı. "VAKTİ GELDİĞİNDE HER ŞEYİ ORTAYA DÖKECEĞİZ" Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı. Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.