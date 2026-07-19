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İran Dışişleri Bakanı: “Güvenlik açığı mevcut”

İran Dışişleri Bakanı: “Güvenlik açığı mevcut”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, bir televizyon programında ABD/İsrail-İran arasındaki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkenin eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in hayatını kaybettiği 28 Şubat'taki saldırıya da değinen Arakçi, “Saldırı bir güvenlik açığı nedeniyle gerçekleşti ve bu açık muhtemelen hala mevcut" dedi.

Giriş Tarihi: 19 Temmuz 2026 18:09 Son Güncelleme: 19 Temmuz 2026 18:18

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, katıldığı bir televizyon programında ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş süreci ve müzakerelere ilişkin açıklama yaptı. Müzakereler konusunda Arakçi, "Düşman askeri hazırlığını bitirdikten sonra bize uranyum zenginleştirme oranının sıfırı indirilmesi aksi halde saldırıların başlayacağı mesajını verdi ve müzakere talebinde bulundu.

Bunun üzerine yeniden müzakere kararı alındı. Bu karardaki temel amaç, daha sonra 'eğer müzakere olsaydı savaş olmazdı' denilmesini engellemekti. İlgili kurumlar savaşın yeniden başlayacağına emindi. Bu nedenle Silahlı Kuvvetler'e savaşa hazırlıklı olmalarını ilettik" ifadelerini kullandı.