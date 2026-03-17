İran Dışişleri Bakanı: “Küresel yankı dalgası daha yeni başladı”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent'in istifasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uluslararası arenada artan seslere değinen Arakçi, “İran'a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor” ifadelerine yer verirken, “Küresel yankı dalgası daha yeni başladı” dedi.
Arakçi, "Avrupalı ve ABD'li yetkililer de dahil olmak üzere giderek artan sayıda ses, İran'a karşı savaşın haksız olduğunu haykırıyor. Uluslararası toplumun daha fazla üyesi de bu örneği takip etmeli. Küresel yankı dalgası daha yeni başladı ve servet, inanç ya da ırk ayrımı gözetmeksizin herkesi etkileyecek. Düşmanımız tek" dedi.
İRAN'A KARŞI YÜRÜTTÜĞÜ SAVAŞA TEPKİ OLARAK İSTİFA ETTİ
ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi (NCTC) Direktörü Joe Kent, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin İran'a karşı yürüttüğü savaşa tepki olarak istifa ettiğini açıklamıştı. Kent, istifa mektubunda, "Devam eden İran savaşını, vicdanen desteklemem mümkün değil. İran, ülkemiz için bir tehdit oluşturmuyordu ve bu savaşı İsrail ve onun ABD'deki güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız açıktır" demişti.