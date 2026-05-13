İran Dışişleri Bakanı: "Kuveyt İran'a ait bir tekneye saldırdı"
İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Kuveyt'in basra Körfezi'nde İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırıldığını duyurdu. Arakçi açıklamasında, “Gözaltına alınan 4 vatandaşımızın derhâl serbest bırakılmasını talep ediyoruz, karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz” ifadelerine yer verdi.
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kuveyt, açıkça fitne çıkarma amacıyla, İran'a ait bir tekneye yasa dışı şekilde saldırdı ve Basra Körfezi'nde 4 vatandaşımızı gözaltına aldı.
Bu yasa dışı eylem, ABD'nin İran'a saldırmak için kullandığı bir adanın yakınında gerçekleşti. Vatandaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz ve karşılık verme hakkımızı saklı tutuyoruz" ifadelerini kullandı.