İran Dışişleri Bakanı: "Seçim sırası Beyaz Saray’da "

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD yönetimine, Tahran'ın "2 günlük teklifini" kabul etme çağrısında bulunurken, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da." İfadelerini kullandı. Erakçi açıklamasının devamında, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün." dedi.

İran Dışişleri Bakanı: Seçim sırası Beyaz Saray’da
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Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Amerikalı seçmenler tercihlerini yaptı. Şimdi seçim yapma sırası Beyaz Saray'da." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı:

İran'ın "2 günlük teklifinin" halen masada olduğunu belirten Erakçi, "Tüm cephelerde savaşın sona erdirilmesi de dahil olmak üzere taleplerimizi kabul edin ve sonuçlarını görün." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanı:

Erakçi, ABD'nin savaş seçeneğini tercih etmesi halinde ise İran'ın askeri karşılık vereceğine dikkati çekerek, "Ya da savaşı seçin ve teyakkuzda olan, savaş alanında deneyimli savaşçılarımızın üzerinize nasıl ateşten bir cehennem yağdıracağına tanık olun." ifadelerine yer verdi.

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