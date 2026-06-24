İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Garibabadi: "UAEA müfettişlerinin ülkeye ziyareti ABD ile yapılacak anlaşmayla değerlendirilecek"

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer tesislerine yönelik ziyaretine ilişkin açıklamada bulundu.

"NÜKLEER TESİSLERE YÖNELİK DENETİMLER, TÜM YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASINA BAĞLI"

Garibabadi, UAEA müfettişlerinin ülkeye ziyaretinin ABD ile yapılacak nihai bir anlaşma çerçevesinde değerlendirileceğini ve çözüleceğini belirtti. Garibabadi, nükleer tesislere yönelik denetimlerin tüm yaptırımların kaldırılmasına yönelik karşı tarafın somut adımlarına bağlı olduğunu dile getirdi.

Garibabadi ayrıca, İsviçre'deki müzakereler sırasında talep etmesine rağmen hiçbir İranlı yetkilinin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile görüşmediğini belirtti.

"UAEA MÜFETTİŞLERİ İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİNİ ZİYARET EDECEK"

UAEA Başkanı Rafael Grossi, Japonya'daki Fukuşima Nükleer Santrali'nde düzenlediği basın toplantısında, UAEA müfettişlerinin İran'ın nükleer tesislerini ziyaret edeceğini belirtmiş, bunun ABD ile İran arasında savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelerin temel unsurlarından biri olduğunu söylemişti.

ABD-İran arasında imzalanan mutabakat zaptının nükleer materyaller ve tesislerle ilgili yürütülecek faaliyetlerin UAEA gözetiminde gerçekleştirileceğini açık şekilde ortaya koyduğunu belirten Grossi, "Bunu yapabilmek için denetim gerçekleştirmemiz gerekiyor. Bunun iki gün sonra, bir hafta sonra ya da on gün sonra olması önemli ama hayati değil. Bu denetimler gerçekleşecek" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör