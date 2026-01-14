İran Dışişleri Bakanı’ndan çarpıcı ifadeler: “Sokaklar kan içerisinde”

Haberler

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail’in ABD’yi kendi adına savaşa sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını ifade etti. Erakçi paylaşımının devamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ölümleri durdurması için İsrail'e yönelmesi gerektiğini belirtirken, “İran’da sokaklar kan içerisinde” dedi.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundan İsrail'e ait Kanal 14 televizyonunun diplomasi muhabiri Tamir Morag'ın gönderisini alıntılayarak yaptığı paylaşımda, İsrail'in ABD'yi kendi adına savaşlara sürüklemeye çalıştığını ve bunu saklamadıklarını belirtti.

İran sokaklarının kan içerisinde olduğunu kaydeden Erakçi, "İsrail silahlarla donatmış oldukları protestocularla övünüyor, yüzlerce ölümün nedeni budur." ifadelerini kullandı. Erakçi ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'daki ölümleri durdurması için İsrail'e yönelmesi gerektiğini belirtti. Kanal 14'ün diplomasi muhabiri Tamir Morag, X hesabından yaptığı açıklamada, "İran'da yabancı unsurlar protestocuları ateşli silahlarla donatıyor ve bu da rejim unsurları arasında yüzlerce ölümün nedeni. Kimin kastedildiğini herkes tahmin edebilir." ifadesini kullanmıştı.