İran Dışişleri Bakanı’ndan kara saldırısı açıklaması! “Onları bekliyoruz”
ABD/İsrail ve İran arasındaki savaş 6’ncı gününde de devam ediyor. Yaşananlar bölge ülkelerini de etkilemeye devam ediyor. Tarafların tansiyonu düşürmesi beklenirken, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’den ABD’nin kara saldırısı yapabileceği ihtimaline ilişkin “Onları bekliyoruz” dedi.
ABD/İsrail işbirliğindeki İran'a yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. İran kendisine yönelik başlatılan saldırılara bölge ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini de vurarak karşılık vermeye devam ediyor.
ARAKÇİ: "ABD'Yİ BEKLİYORUZ"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi gündemde olan ABD'nin İran'a karadan askeri birliklerle gireceği yönündeki soruya ilişkin "ABD işgalinden korkmuyoruz" ifadelerine yer verirken, açıklamasının devamında, "ABD'nin kara birliklerinin gelmesini de bekliyoruz" dedi.
ARAKÇİ: "B PLANINIZ DA BAŞARISIZ OLACAK"
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak" dedi.