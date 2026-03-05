İran Dışişleri Bakanı’ndan kara saldırısı açıklaması! “Onları bekliyoruz”

ABD/İsrail işbirliğindeki İran'a yönelik saldırılar hız kesmeden devam ediyor. İran kendisine yönelik başlatılan saldırılara bölge ülkelerinde bulunan ABD askeri üslerini de vurarak karşılık vermeye devam ediyor.

ARAKÇİ: "B PLANINIZ DA BAŞARISIZ OLACAK"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik, "A planınız olan hızlı ve temiz bir askeri zafer başarısız oldu Sayın Başkan. B planınız ise daha da büyük bir başarısızlık olacak" dedi.