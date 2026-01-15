İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a: “Haziran’da yaptığınız hatayı tekrarlamayın”

HAZİRAN'DA YAPTIĞINIZ HATAYI TEKRARLAMAYIN"

İran'ı askeri saldırıyla tehdit eden Trump'a mesajının olup olmadığının sorulması üzerine Erakçi, Haziran 2025'teki İsrail ve ABD saldırılarına işaret ederek, şunları söyledi: "Benim mesajım, haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın. Biliyorsunuz, başarısız bir deneyimi denerseniz aynı sonucu alırsınız. Biliyorsunuz, haziran ayında tesisleri imha ettiniz ancak teknoloji bombalanamaz, kararlılık da bombalanamaz. İran müzakereye, diplomasiye hazır olduğunu kanıtladı. Savaş ve diplomasi arasında diplomasi daha iyi bir yoldur. ABD tarafından olumlu bir deneyimimiz olmasa da diplomasi savaştan çok daha iyidir."