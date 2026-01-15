İran Dışişleri Bakanı’ndan Trump’a: “Haziran’da yaptığınız hatayı tekrarlamayın”
İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Trump'ın tehditlerini ve ABD ile gerginliği değerlendirdi. Erakçi konuşmasında, "Terörist eylemlerin üzerinden üç gün geçtikten sonra şimdi sakinlik hakim. Kontrol tamamen bizde." İfadelerine yer verirken, Trump’a ithafen “haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın” dedi.
Amerikan Fox News'e konuşan Erakçi, ülkedeki olayları, Trump'ın tehditlerini ve ABD ile gerginliği değerlendirdi. İran hükümetinin gösteriler sırasında çıkan "şiddet ve terör eylemleri" karşısında azami ölçüde itidal göstermek için mümkün olan tüm önlemleri aldığını aktaran Erakçi, "Terörist eylemlerin üzerinden üç gün geçtikten sonra şimdi sakinlik hakim. Kontrol tamamen bizde." dedi.
Olaylar sırasında ölenlerin sayısının sorulması üzerine Erakçi, "Ülke dışından yönlendirilen terörist unsurlar, bu gösterilere karışıp güvenlik güçlerine ve halka ateş açtı. Terörist hücreler vardı. İçeri girdiler, DEAŞ tarzı terörist operasyonları kullandılar. Polis memurlarını diri diri yaktılar. Kafalarını kestiler. Ve polis memurlarına ve insanlara ateş etmeye başladılar. Sonuç olarak, üç gün boyunca protestocularla değil, teröristlerle savaştık." ifadelerini kullandı.
"BU TAM OLARAK İSRAİL PLANIYDI"
Erakçi, "terörist unsurların", Trump'ı savaşa sürüklemek için gösterilerde ateş açarak ölü sayısını artırmak istediğini savunarak, "Bu tam olarak bir İsrail planıydı. ABD Başkanı'nı bu çatışmaya dahil etmek istediler. Bu yüzden sıradan insanları öldürerek, polis memurlarını öldürerek, farklı şehirlerde bir tür çatışma başlatarak ölü sayısını artırmaya başladılar." diye konuştu.