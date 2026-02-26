İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Müzakereler kritik bir aşamada”
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile yapılan müzakerelerin ardından açıklamalarda bulundu. Bekayi, Hem nükleer başlıkta hem de yaptırımların kaldırılması konusunda önemli ve uygulanabilir öneriler gündeme getirildiğinin altını çizerken, “Müzakereler kritik bir aşamada” dedi.
Umman'ın arabuluculuğunda İsviçre'nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen İran-ABD dolaylı görüşmelerine ara verilmesinin ardından, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi devlet televizyonuna değerlendirmede bulundu.
Bekayi, sabah saatlerinden itibaren müzakerelerin yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek, "Yaklaşık üç saat boyunca Umman Dışişleri Bakanı Seyid Bedir bin Hamad Al-Busaidi ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Rafael Grossi'nin katılımıyla görüşmeler gerçekleştirdik" dedi.
"ÖNEMLİ VE UYGULANABİLİR ÖNERİLER GÜNDEME GETİRİLDİ"
Her iki heyetin yaklaşık bir saat önce müzakere salonundan ayrıldığını kaydeden Bekayi, "Görüşmelerin yerel saatle 17.30-18.00 civarında yeniden başlaması bekleniyor. Her iki heyetin de başkentleriyle istişarelerde bulunmaya ihtiyacı vardı. Hem nükleer başlıkta hem de yaptırımların kaldırılması konusunda önemli ve uygulanabilir öneriler gündeme getirildi.