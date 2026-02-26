İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Müzakereler kritik bir aşamada”

Yaptırımların kaldırılmasına ilişkin ekiplerimiz ile nükleer teknik konulardaki uzmanlarımız kendi alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Süreç teknik ve siyasi başlıklar halinde ele alınıyor. Bazı önerilerin nihai hale getirilmesi için başkentlerle temas kurulması gerekiyor. Bu akşam yapılacak görüşmelerin ardından daha net bir tablo ortaya çıkmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ABD'li yetkililerden gelen açıklamalara da değinen Bekayi, "Çelişkili açıklamalar, sürece ilişkin şüphe ve belirsizliğin sürmesine yol açıyor. Bizim için önemli olan sonuçtur. Müzakerelerde tutumumuz net. Başından bu yana aynı çizgiyi koruduk ve söylediklerimizle uyumlu bir duruş sergiledik. Ancak karşı tarafta aynı netliği görmek mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"MUTABAKATIN TEMEL UNSURU YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI OLMALI"

Müzakerelerin yalnızca nükleer konuyu kapsadığını vurgulayan Bekayi, "Nükleer başlık ele alınırken, İran halkının nükleer enerjiden barışçıl amaçlarla yararlanma hakkı mutlaka gündemde olacaktır. Bu konu yürütülen tüm görüşmelerin ayrılmaz bir parçasıdır. Yaptırımlar meselesi de açıktır. Halkımız haksız ve zalimane yaptırımlar nedeniyle ciddi zarar gördü. Bu nedenle varılacak herhangi bir mutabakatın temel unsuru yaptırımların kaldırılması olmalıdır" dedi.

"MÜZAKERELER KRİTİK BİR AŞAMADA"

Bekayi, görüşmelerin ciddi bir atmosferde sürdüğünü belirterek, "Bu akşam ve devamındaki temaslarda temel başlıklarda somut ve uygulanabilir adımların ele alınmasını bekliyoruz. Müzakereler kritik bir aşamada. Çeşitli konular masaya yatırıldı ve bazı yeni öneriler gündeme geldi. Bu önerilerin bir kısmı için başkentlerle temas kurulması gerekiyor. Akşam yapılacak görüşmelerin ardından daha net bir tablo ortaya çıkacaktır" dedi.