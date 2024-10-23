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Haberler Dünya Haberleri İran Dışişleri Sözcüsü Baghai’den Ankara’daki terör saldırısına kınama
Giriş Tarihi: 23.10.2024 23:26

İran Dışişleri Sözcüsü Baghai’den Ankara’daki terör saldırısına kınama

İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Baghai, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Şirketi’nin (TUSAŞ) Ankara'daki merkez yerleşkesine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

İran Dışişleri Sözcüsü Baghai’den Ankara’daki terör saldırısına kınama
İran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: Sözcü, söz konusu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ayrıca komşu ve dost ülke Türkiye halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara Yüce Allah'tan acil şifalar diledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghai, ayrıca, terörizmin her türlüsünü kınadıklarını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu insanlık karşıtı olguyu önlemek ve onunla başa çıkmak için diğer ülkelerle, özellikle de komşu ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.
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İran Dışişleri Sözcüsü Baghai’den Ankara’daki terör saldırısına kınama
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