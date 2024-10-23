İran Dışişleri Sözcüsü Baghai’den Ankara’daki terör saldırısına kınama

İran Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle: Sözcü, söz konusu terör olayında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve ayrıca komşu ve dost ülke Türkiye halkı ve hükümetine başsağlığı, yaralılara Yüce Allah'tan acil şifalar diledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Baghai, ayrıca, terörizmin her türlüsünü kınadıklarını belirterek, İran İslam Cumhuriyeti'nin bu insanlık karşıtı olguyu önlemek ve onunla başa çıkmak için diğer ülkelerle, özellikle de komşu ülkelerle işbirliği yapmaya hazır olduğunu vurguladı.