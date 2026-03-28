İran: Dubai’de Ukrayna’ya ait sistem deposu vuruldu

İran Silahlı Kuvvetlerine bağlı Hatemu'l Enbiya Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, Ukrayna'ya ait İHA karşıtı sistemlerin bulunduğu deponun imha edildiğini iddia etti.

ABD HEDEFLERİYLE EŞ ZAMANLI

Açıklamada, saldırının ABD askerlerinin bulunduğu noktalara yönelik operasyonlarla eş zamanlı gerçekleştirildiği ileri sürüldü.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, söz konusu depoda 21 Ukraynalı askerin bulunduğu öne sürüldü. Ancak bu kişilerin akıbetine ilişkin henüz net bir bilgi paylaşılmadı.

İran, ABD-İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'in yanı sıra ABD'nin bölgedeki üslerini ve hedeflerini füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) vurmuştu.

Amerikan The New York Times gazetesi, üslerin ağır hasar görmesi nedeniyle birçok ABD askerinin bölge genelindeki otellere ve ofis alanlarına taşındığını yazmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, İran'a karşı ABD ve İsrail'e destek için bölgeye İHA ve uzman ekip gönderdiklerini açıklamıştı.