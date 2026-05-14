İran düğümü Çin’de çözülebilir

ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde hâlen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde, 8.5 yıl aradan sonra, ülkesinin stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Trump, üç günlük ziyaret için gittiği Pekin'de resmi törenle karşılandı.

DEV HEYETLE GİTTİ

Trump ile Çin lideri Şi Cinping görüşmesinde İran savaşının önemli bir yer tutması bekleniyor. İki ülke liderinin, küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergâhı Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele alması bekleniyor. Aralarında Tesla'nın patronu Elon Musk, Apple CEO'su Tim Cook ve Nvidia'nın kurucusu Jensen Huang'ın olduğu 17 Amerikan şirketinin temsilcilerinden oluşan iş heyeti de Trump'la birlikte Çin'e gitti. Trump ile Şi arasındaki görüşme aslında 31 Mart'ta yapılacaktı. Ancak İsrail'in başlattığı İran savaşı nedeniyle iki ay ertelendi.